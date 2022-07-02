Филлипс отказал двум клубам ради перехода в «Манчестер Сити»

Полузащитник «Лидса» Кэлвин Филлипс отказал двум клубам, чтобы перейти в «Манчестер Сити» и поработать под руководством Хосепа Гвардиолы. Об этом в социальных сетях рапортует журналист Фабрицио Романо.

Согласно сведениям от источника, Филлипса этим летом интересовал только один вариант – переход в «Манчестер Сити». В «стане» горожан англичанин заменит Фернандиньо, который также был способен играть в центре полузащиты и обороны.

Напомним, что официальное представление Филлипса в качестве новичка «Манчестер Сити» должно состоятся в ближайшее время. Вчера футболист уже прошёл медосмотр на тренировочной базе клуба.