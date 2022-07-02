Стерлинг согласовал с «Челси» контракт на 4 года

Полузащитник «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг согласовал условия личного контракта с лондонским «Челси». Согласно информации от журналиста Бена Джейкобса, англичанин подпишет с «синими» контракт на 4 года.

Сами переговоры между «Челси» и «Манчестер Сити» находятся на решающей стадии. В ближайшее время стороны должны достичь полного соглашения. Сумма сделки должна составить 50 миллионов евро + бонусы.

Напомним, что вместе со Стерлингом на «Стэмфорд Бридж» может отправиться воспитанник «Челси» Натан Аке, которого очень сильно хотел бы видеть в своей команде главный тренер Томас Тухель.