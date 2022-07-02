Вратарь сборной Англии Сэм Джонстон обзавелся новым клубом. 29-летний голкипер подписал долгосрочный трудовой договор с «Кристал Пэлас». Как сообщила пресс-служба «стекольщиков», контракт с игроком рассчитан на четыре года.

Джонстон перешел в лондонский коллектив на правах свободного агента. Предыдущим его местом работы был «Вест Бромвич».

В прошлом сезоне Сэм выступал в Чемпионшипе. Он принял участие в 36 встречах, в которых попустил 33 мяча. Несмотря на игру в низшей лиге, Джонстона приглашали в сборную Англии.

По итогам сезона-2021/2022 «Кристал Пэлас» финишировал на 12-м месте в Премьер-лиге.