«Манчестер Юнайтед» согласовал первый трансфер при тен Хаге

Защитник роттердамского «Фейеноорда» Тирелл Маласиа вскоре пополнит ряды «Манчестер Юнайтед». По сообщениям The Athletic, 22-летний игрок полностью согласовал условия трудового договора с манкунианцами. Его контракт с английским грандом будет рассчитан до лета 2026 года. В нем будет прописана опция продления контракта на один сезон.

Сумма сделки оценивается в 15 миллионов евро. В этот уик-энд Маласиа пройдет медицинский осмотр в «МЮ» и поставит подпись под контрактом.

В прошлом сезоне Тирелл принял участие в 50 поединках во всех турнирах, записав себе в актив один гол и пять результативных передач.