Романьоли - трансферная цель клуба из Лондона

Экс-капитан «Милана» Алессио Романьоли подумывает над переездом в другой европейский топ-чемпионат. По информации Sky Sport Italia, 27-летнего итальянца привлекает вариант продолжения карьеры на Туманном Альбионе.

По сведениям источника, пригласить опытного центрального защитника может лондонский «Фулхэм», вернувшийся в элиту английского футбола. Боссы «дачников» готовы предложить Романьоли четырехлетнее трудовое соглашение. По его условиям, Алессио будет зарабатывать порядка четырех миллионов евро в год.

Романьоли защищал цвета «Милана» с 2015 года. Вместе с «россонери» он стал чемпионом Серии А в прошлом сезоне.