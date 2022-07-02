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«Арсенал» близок к громкому трансферу полузащитника сборной Бельгии

02 Июля 2022 • 06:24 Комментировать

Полузащитник сборной Бельгии Юри Тилеманс, правами на которого владеет «Лестер», близок к смене клубной прописки в текущее трансферное окно.

Как стало известно Give Me Sport, хавбек провел успешные переговоры с лондонским «Арсеналом» и договорился об условиях личного контракта. «Канонирам» осталось согласовать с «Лестером» сумму отступных за бельгийца. Лондонский клуб готов выделить на его трансфер 32 миллиона фунтов (37 млн евро).

Ранее сообщалось, что интерес к Юри также проявляют «МЮ» и мадридский «Реал».

В прошлом сезоне Премьер-лиги бельгиец сыграл 32 матча, забил шесть голов и сделал четыре результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Юри Тилеманс
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