Романо: Рафинья намерен отказать «Челси» и подписать пятилетний контракт с «Барселоной»

Вингер английского «Лидса» Рафинья Диас не отказался от мечты поиграть за «Барселону».

25-летний бразилец устно договорился с «сине-гранатовыми» о пятилетнем контракте ещё в марте. На этой неделе «Лидс» принял предложение «Челси» в размере 70 млн евро, но сам Рафинья до сих пор не ответил лондонскому клубу – он ждёт, когда «Барселона» согласует трансфер с «Лидсом», чтобы осуществить ранее оговорённый переход в каталонский клуб, докладывает инсайдер Фабрицио Романо.

«Барселона» готова заплатить за Рафинью 50 млн евро плюс 10 млн в виде бонусов, сумма будет выплачиваться в рассрочку. «Лидс» предпочитает продать игрока в «Челси», который предлагает гораздо более выгодные условия, но, по данным испанской прессы, желание бразильца может вынудить руководство «павлинов» пойти на жертвы.