«Челси» сделает первое официальное предложение по де Лихту в ближайшее время

Лондонский «Челси» уже приготовил официальное предложение «Ювентусу» по Маттайсу де Лихту.

Об интересе «синих» к 22-летнему голландскому защитнику стало известно несколько недель назад. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, в скором времени дело дойдёт до официальных переговоров: руководство «Челси» предложит за де Лихта около 70 млн евро без учёта бонусов. «Ювентус», напомним, надеется выручить с продажи игрока порядка 90-100 млн.

Контракт де Лихта с туринским клубом истекает через два года, прогресса в переговорах по продлению в настоящий момент не наблюдается из-за нежелания самого игрока.