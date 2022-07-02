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«Челси» сделает первое официальное предложение по де Лихту в ближайшее время

02 Июля 2022 • 01:04 Комментировать

Лондонский «Челси» уже приготовил официальное предложение «Ювентусу» по Маттайсу де Лихту.

Об интересе «синих» к 22-летнему голландскому защитнику стало известно несколько недель назад. Как сообщает журналист Альфредо Педулла, в скором времени дело дойдёт до официальных переговоров: руководство «Челси» предложит за де Лихта около 70 млн евро без учёта бонусов. «Ювентус», напомним, надеется выручить с продажи игрока порядка 90-100 млн.

Контракт де Лихта с туринским клубом истекает через два года, прогресса в переговорах по продлению в настоящий момент не наблюдается из-за нежелания самого игрока.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Ювентус Маттайс де Лихт
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