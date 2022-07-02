Полузащитник «Челси» хочет перебраться в «Милан»

Атакующий полузащитник «Челси» Хаким Зиеш надеется продолжить карьеру в составе действующих чемпионов Италии.

«Челси» и «Милан» напрямую обсуждают сделку с прошлой недели, обговаривая нюансы потенциального перехода. По информации Sky Sport, сам 29-летний марокканец очень заинтересован в трансфере, что придаёт уверенности боссам «россонери». Как сообщалось в СМИ ранее, наиболее вероятный вариант – аренда с возможностью или обязательством выкупа.

Хаким Зиеш провёл 44 матча за «Челси» в прошлом сезоне, записав на свой счёт восемь голов и шесть результативных передач. Соглашение игрока с лондонцами истекает через три года.