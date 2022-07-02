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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах – третий по результативным действиям в пяти сильнейших лигах с 2017 года

02 Июля 2022 • 00:16 Комментировать

Очередное подтверждение того, насколько важную сделку провернул «Ливерпуль», продлив контракта Мохамеда Салаха на три года.

На счету египетского нападающего 164 результативных действия в Премьер-лиге с момента прихода в «Ливерпуль» (118 голов и 46 голевых передач). Только двум футболистам удалось поучаствовать в большем количестве голов в топ-5 лигах за тот же период: речь о Лионеле Месси (131 гол и 69 ассистов) и Роберте Левандовски (161 гол и 23 ассиста).

Салаху удалось опередить таких супербомбардиров, как Килиан Мбаппе (119+44) и Чиро Иммобиле (127+32), а также Криштиану Роналду, который остался вне пятёрки.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Криштиану Роналду Лионель Месси Роберт Левандовски Чиро Иммобиле Мохамед Салах Килиан Мбаппе
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