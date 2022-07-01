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«Челси» и «Манчестер Сити» согласовали стоимость трансфера Стерлинга

01 Июля 2022 • 23:38 Комментировать

Вингер «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг приблизился к переходу в «Челси».

Недавняя встреча клубов позволила значительно продвинуться в вопросе потенциальной сделки по 27-летнему футболисту сборной Англии. «Челси» готов заплатить за Стерлинга порядка 52 млн евро и ещё более 10 млн евро в виде бонусов, что вполне устраивает боссов «Манчестер Сити», сообщает журналист Бобби Винсент. Приобретение игрока поддерживает наставник лондонцев Томас Тухель.

Действующее соглашение Рахима Стерлинга с «Манчестер Сити» рассчитано до лета следующего года. В прошедшем сезоне англичанин стал автором 17 забитых мячей и девяти результативных передач, сыграв 47 матчей за «горожан» во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Рахим Стерлинг
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