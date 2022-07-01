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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Салах – самый результативный игрок АПЛ с момента своего прихода в «Ливерпуль»

01 Июля 2022 • 22:59 Комментировать

С 2017 года в Английской премьер-лиге нет равных Мохамеду Салаху с точки зрения прямого участия в забитых мячах.

Египтянин присоединился к «Ливерпулю» летом 2017 года, перебравшись из итальянской «Ромы» за 42 млн евро. С тех пор на счету Салаха 118 забитых мячей в чемпионате Англии, что является лучшим показателем. Он же возглавляет и рейтинг лучших игроков по соотношению голов на сыгранные минуты (126 минут в среднем на один гол) среди футболистов, сыгравших не менее 100 матчей. По количеству результативных передач за тот же период форвард «Ливерпуля» уступил только хавбеку «Манчестер Сити» Кевину де Брёйне.

Напомним, что сегодня «Ливерпуль» объявил о продлении контракта с Мохамедом Салахом до 2025 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Английская Премьер-лига Мохамед Салах
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