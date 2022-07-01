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Каррагер: «Салах – один из лучших в истории «Ливерпуля», он уже легенда»

01 Июля 2022 • 22:13 Комментировать

Бывший футболист «Ливерпуля» Джейми Каррагер прокомментировал известие о продлении контракта Мохамеда Салаха.

Египетский нападающий подписал с клубом новое соглашение, рассчитанное до лета 2025 года.

«Салах определённо входит в число лучших футболистов «Ливерпуля» за всю историю, – цитирует Каррагера Sky Sports. – Такие игроки, как он, Алиссон, ван Дейк и Мане за последние годы смогли изменить лицо клуба – всех их уже можно назвать легендами вне зависимости от того, куда и когда они ушли или уйдут.

Салах – один из пяти или шести лучших игроков, когда-либо выступавших за «Ливерпуль». Надеюсь, он в очередной раз утвердится в статусе местной легенды в следующем сезоне», – заявил телеэксперт.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Джейми Каррагер Мохамед Салах
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