Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Два игрока «Манчестер Сити» могут продолжить карьеру в Лондоне

01 Июля 2022 • 21:51 Комментировать

«Челси» планирует подписать двоих игроков «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, речь идёт о вингере Рахиме Стерлинге и защитнике Натане Аке. Переговоры «синих» с «горожанами» продвигаются успешно. Оба игрока заинтересованы в переходе.

Стерлинг выступает за манчестерский гранд с 2015 года. За 337 матчей в голубой футболке он забил 131 мяч и отдал 94 ассистов. Его контракт рассчитан до 2023 года. Сайт Transfermarkt оценивает 27-летнего англичанина в 70 млн евро.

Аке присоединился к «Сити» в 2020 году. С тех пор он провёл за манчестерский гранд 40 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами. Соглашение 27-летнего голландца истекает в 2025 году. Стоимость игрока по оценкам Transfermarkt составляет 25 млн евро.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Челси Манчестер Сити Рахим Стерлинг Натан Аке
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
22:59 · Англия. Премьер-лига
Салах – самый результативный игрок АПЛ с момента своего прихода в «Ливерпуль»
22:13 · Англия. Премьер-лига
Каррагер: «Салах – один из лучших в истории «Ливерпуля», он уже легенда»
21:51 · Англия. Премьер-лига
Два игрока «Манчестер Сити» могут продолжить карьеру в Лондоне
21:37 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, сколько «Тоттенхэм» заплатит «Барселоне» за аренду Ленгле
21:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» опережает «Арсенал» в борьбе за защитника сборной Аргентины
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» принял предложение «Барселоны» по Рафинье
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов перехватить главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
20:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовится оформить первый трансфер
20:20 · Англия. Премьер-лига
Ленгле дал согласие на переход в «Тоттенхэм» на правах аренды
20:09 · Англия. Премьер-лига
Салах стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» 2
19:01 · Англия. Премьер-лига
Клопп отреагировал на новость о продлении контракта Салаха с «Ливерпулем»
18:49 · Англия. Премьер-лига
Салах рассказал о задачах на новый сезон
18:37 · Англия. Премьер-лига
«Фламенго» объявил о возвращении Перейры в Манчестер
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» подписал с Салахом новый контракт
16:55 · Россия. ФНЛ
В «Рубине» прокомментировали слухи о том, что «Рубин» мог войти в холдинг «Манчестер Сити»
Все новости
Рекомендуем