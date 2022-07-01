Два игрока «Манчестер Сити» могут продолжить карьеру в Лондоне

«Челси» планирует подписать двоих игроков «Манчестер Сити» в летнее трансферное окно, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, речь идёт о вингере Рахиме Стерлинге и защитнике Натане Аке. Переговоры «синих» с «горожанами» продвигаются успешно. Оба игрока заинтересованы в переходе.

Стерлинг выступает за манчестерский гранд с 2015 года. За 337 матчей в голубой футболке он забил 131 мяч и отдал 94 ассистов. Его контракт рассчитан до 2023 года. Сайт Transfermarkt оценивает 27-летнего англичанина в 70 млн евро.

Аке присоединился к «Сити» в 2020 году. С тех пор он провёл за манчестерский гранд 40 матчей, отметившись четырьмя забитыми мячами. Соглашение 27-летнего голландца истекает в 2025 году. Стоимость игрока по оценкам Transfermarkt составляет 25 млн евро.