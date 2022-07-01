«Манчестер Юнайтед» опережает «Арсенал» в борьбе за защитника сборной Аргентины

«Манчестер Юнайтед» вырвался вперёд в споре за подписью центрального защитника «Аякса» Лисандро Мартинеса.

Аргентинец является приоритетной трансферной целью и для «Юнайтед», и для лондонского «Арсенала», но в настоящий момент именно «красные дьяволы» располагают более весомыми шансами на подписание Мартинеса. Как сообщил авторитетный журналист Давид Орнштейн, руководство манчестерцев ведёт прямые переговоры с амстердамским «Аяксом», а сам 24-летний футболист рассчитывает воссоединиться в Англии с Эриком тен Хагом.

Стоимость Лисандро Мартинеса оценивается порталом Transfermarkt в 32 млн евро. Центрбек провёл 118 матчей за «Аякс», а в составе сборной Аргентины появился на поле семь раз.