«Манчестер Юнайтед» готовится оформить первый трансфер

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа переходит в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб достиг соглашения по переходу латераля за 15 млн евро. Ещё два млн евро будет выплачено в качестве бонусов. Подписание контракта ожидается в ближайшее время.

Маласиа станет первым трансфером «красных дьяволов» в эпоху Эрика тен Хага.

22-летний голландец является воспитанником «южного клуба». Всего он провёл за родную команду 136 матчей, забил четыре мяча и отдал 10 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает Тирелла в 17 млн евро.