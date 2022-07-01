Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Манчестер Юнайтед» готовится оформить первый трансфер

01 Июля 2022 • 20:29 Комментировать

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа переходит в «Манчестер Юнайтед», сообщает журналист Фабрицио Романо.

По информации источника, клуб достиг соглашения по переходу латераля за 15 млн евро. Ещё два млн евро будет выплачено в качестве бонусов. Подписание контракта ожидается в ближайшее время.

Маласиа станет первым трансфером «красных дьяволов» в эпоху Эрика тен Хага.

22-летний голландец является воспитанником «южного клуба». Всего он провёл за родную команду 136 матчей, забил четыре мяча и отдал 10 результативных передач. Сайт Transfermarkt оценивает Тирелла в 17 млн евро.   

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 01 Июля
20:59 · Англия. Премьер-лига
«Лидс» принял предложение «Барселоны» по Рафинье
20:46 · Англия. Премьер-лига
«Челси» готов перехватить главную трансферную цель «Манчестер Юнайтед»
20:29 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» готовится оформить первый трансфер
20:20 · Англия. Премьер-лига
Ленгле дал согласие на переход в «Тоттенхэм» на правах аренды
20:09 · Англия. Премьер-лига
Салах стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля» 2
19:01 · Англия. Премьер-лига
Клопп отреагировал на новость о продлении контракта Салаха с «Ливерпулем»
18:49 · Англия. Премьер-лига
Салах рассказал о задачах на новый сезон
18:37 · Англия. Премьер-лига
«Фламенго» объявил о возвращении Перейры в Манчестер
18:24 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» подписал с Салахом новый контракт
16:55 · Россия. ФНЛ
В «Рубине» прокомментировали слухи о том, что «Рубин» мог войти в холдинг «Манчестер Сити»
16:35 · Англия. Премьер-лига
Ришарлисон обратился к «Эвертону»
15:32 · Англия. Премьер-лига
Де Лихт восхищён работой Тухеля, игрок хочет перейти в «Челси»
14:54 · Англия. Премьер-лига
Ботман: «Я восхищён ван Дейком»
14:48 · Англия. Премьер-лига
«Челси» установил дедлайн Рафинье для принятия решения
14:44 · Англия. Премьер-лига
«Челси» не смог договориться по трансферу Кунде
Все новости
Рекомендуем