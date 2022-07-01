Ленгле дал согласие на переход в «Тоттенхэм» на правах аренды

Центральный защитник «Барселоны» Клеман Ленгле всё ближе к уходу в аренду.

«Тоттенхэм» достиг полного согласия с 27-летним французом по условиям арендного договора. Футболист, как сообщается, рад перебраться в лондонский клуб, где будет рассматриваться как игрок основы. По данным Фабрицио Романо, на переходе Ленгле настоял лично рулевой «шпор» Антонио Конте. Клубам осталось согласовать последние детали сделки.

Контракт Клемана Ленгле с «Барселоной» истекает через четыре года. В минувшем сезоне защитник принял участие в 26 матчах «сине-гранатовых» во всех соревнованиях, отметившись одной голевой передачей.