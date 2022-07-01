Салах стал самым высокооплачиваемым игроком «Ливерпуля»

После продления контракта с «Ливерпулем» Мохамед Салах единолично возглавил список самых высокооплачиваемых игроков команды.

Юрген Клопп оказал ключевое влияние на решение 30-летнего египтянина подписать новое трёхлетнее соглашение с клубом. Сообщается, что наставник неоднократно убеждал Салаха заключить сделку, рассказывая ему о планах на будущее и обещая форварду ключевую роль в проекте. По информации инсайдера Фабрицио Романо, новый договор обеспечит игрока самой высокой зарплатой в команде – 350 тыс фунтов стерлингов в неделю.

Мохамед Салах присоединился к «Ливерпулю» в 2017 году, перебравшись из итальянской «Ромы».