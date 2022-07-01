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Клопп отреагировал на новость о продлении контракта Салаха с «Ливерпулем»

01 Июля 2022 • 19:01 Комментировать

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подписал новый контракт с «Ливерпулем». Эта новость обрадовала наставника «красных» Юргена Клоппа, который поспешил поделиться своими эмоциями с прессой. Слова главного тренера «мерсисайдцев» приводит SkySports.

«Это невероятное удовольствие для наших болельщиков. Это еще один повод насладиться приближающимися выходными. Я уверен, что сегодня в барах и на улицах Ливерпуля будут какие-то торжества и вечеринки по поводу этой новости».

При этом, Клопп сказал, что рад тому факту, что Мохамед остался в «Ливерпуле». «Это лучшее решение для нас», - признался немецкий специалист.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Салах сыграл за «Ливерпуль» в 35 матчах. Игрок отличился в 23 случаях, отдав 13 голевых передач.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Юрген Клопп Мохамед Салах
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