Клопп отреагировал на новость о продлении контракта Салаха с «Ливерпулем»

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подписал новый контракт с «Ливерпулем». Эта новость обрадовала наставника «красных» Юргена Клоппа, который поспешил поделиться своими эмоциями с прессой. Слова главного тренера «мерсисайдцев» приводит SkySports.

«Это невероятное удовольствие для наших болельщиков. Это еще один повод насладиться приближающимися выходными. Я уверен, что сегодня в барах и на улицах Ливерпуля будут какие-то торжества и вечеринки по поводу этой новости».

При этом, Клопп сказал, что рад тому факту, что Мохамед остался в «Ливерпуле». «Это лучшее решение для нас», - признался немецкий специалист.

В минувшем сезоне чемпионата Англии Салах сыграл за «Ливерпуль» в 35 матчах. Игрок отличился в 23 случаях, отдав 13 голевых передач.