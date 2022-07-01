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Салах рассказал о задачах на новый сезон

01 Июля 2022 • 18:49 Комментировать

30-летний нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подписал с командой новый контракт. На радостях футболист успел дать первое интервью. Слова игрока приводит портал SkySports.

«Если мы вернемся во времени назад, то до момента, когда я пришел в команду, «Ливерпуль» не выигрывал много трофеев. Но я всегда говорил, что пришел в команду, чтобы побеждать и поднимать кубки над головой», - заявил Салах.

Мохамед отметил, что с «Ливерпулем» он выиграл много почетных титулов, но на очереди новый сезон, и важные задачи. «Новые победы и новые трофеи – вот, к чему мы будем стремиться в этом сезоне», - рассказал египтянин.

Напомним, Салах выступает за «Ливерпуль» с 2017 года. За это время он провел за команду 254 матча, в которых забил 156 мячей.

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Евро-Футбол.Ру,
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