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«Фламенго» объявил о возвращении Перейры в Манчестер

01 Июля 2022 • 18:37 Комментировать

Полузащитник Андреас Перейра возвращается в «Манчестер Юнайтед». С августа 2021 года бразильский футболист выступал за «Фламенго» на правах аренды. Клуб имел возможность выкупить игрока у английского гранда, но ею не воспользовался.

«Футбольный клуб «Фламенго» благодарит Перейру за профессионализм в течение всего времени пребывания в команде и желает игроку карьерного роста», - говорится в официальном заявлении.

По некоторой информации игрок по возвращении в Манчестер может перейти в новую команду. В качестве главного претендента на игрока называется «Фулхэм».

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Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Манчестер Юнайтед Андреас Перейра
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