«Ливерпуль» подписал с Салахом новый контракт

Пресс-служба «Ливерпуля» выступила с радостной для мерсисайдских болельщиков новостью. Клубу удалось продлить контракт с 30-летним Мохамедом Салахом.

Египтянин выступает в футболке «Ливерпуля» с 2017 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

С момента перехода в стан «красных» «Фараон» забил 156 голов в 254 матчах.

Ранее некоторые издания публиковали информацию о возможном переходе игрока в другой клуб. Главным претендентом на фоне сорванного перехода Килиана Мбаппе назывался мадридский «Реал».