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«Ливерпуль» подписал с Салахом новый контракт

01 Июля 2022 • 18:24 Комментировать

Пресс-служба «Ливерпуля» выступила с радостной для мерсисайдских болельщиков новостью. Клубу удалось продлить контракт с 30-летним Мохамедом Салахом.

Египтянин выступает в футболке «Ливерпуля» с 2017 года. Трансферная стоимость игрока оценивается в 90 миллионов евро.

С момента перехода в стан «красных» «Фараон» забил 156 голов в 254 матчах.

Ранее некоторые издания публиковали информацию о возможном переходе игрока в другой клуб. Главным претендентом на фоне сорванного перехода Килиана Мбаппе назывался мадридский «Реал».

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Мохамед Салах
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