Де Лихт восхищён работой Тухеля, игрок хочет перейти в «Челси»

Защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт хочет поработать под началом Томаса Тухеля, который возглавляет лондонский «Челси». Согласно информации от журналиста Ника Пьюруэлла, нидерландец настаивает на своём переезде на «Стэмфорд Бридж».

Тот факт, что сам де Лихт заинтересован в переходе, заметно упрощает переговоры между «Ювентусом» и «Челси». Футболист является ключевой целью для главного тренера «синих» Томаса Тухеля на усиление центра обороны.

Напомним, что «Ювентус» может взять у «Челси» взамен на де Лихта деньги + Хакима Зиеша, Тимо Вернера или Кристиана Пулишича.