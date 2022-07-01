Ботман: «Я восхищён ван Дейком»

Новичок «Ньюкасла» Свен Ботман поделился впечатлениями от игры своего соотечественника Виргила ван Дейка, который скоро начнёт свой девятый сезон в английской Премьер-лиге.

«Я восхищён ван Дейком, особенно тем, как он распоряжается своим телом. Но очень быстрый. Мне нравится наблюдать, как он двигается и как играет против маленьких нападающих вроде Серхио Агуэро», – цитирует Ботмана The Athletic.

Напомним, что Ботман перебрался в «Ньюкасл» за 36 миллионов евро. Игрок до сих пор не провёл ни один матч за сборную Нидерландов. Ранее в его услугах активно был заинтересован итальянский «Милан».