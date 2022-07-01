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«Челси» установил дедлайн Рафинье для принятия решения

01 Июля 2022 • 14:48 Комментировать

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас должен поторопиться со своим решением, если хочет перейти в лондонский «Челси». Согласно информации от журналиста Мэтта Лоу, владелец «синих» Тодд Бёли установил бразильцу дедлайн, до окончания которого ждёт от него окончательного решения.

Напомним, что вопреки договорённости «Челси» с «Лидсом» Рафинья пока не спешит переезжать на «Стэмфорд Бридж». Бразильца устраивают условия контракта, но он сам хотел бы перейти в «Барселону», которая пока не может позволить себе его трансфер. Сейчас футболист тянет время, чтобы понять, смогут ли каталонцы найти компромисс с «Лидсом».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси Лидс Рафинья Диас
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