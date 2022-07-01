«Челси» не смог договориться по трансферу Кунде

Лондонский «Челси» пока не может договориться с «Севильей» по трансферу защитника Жюля Кунде. По информации от El Chiringuito TV, представители лондонского клуба несколько дней находились в Севильей, но так и не смогли договориться с андалузским клубом о заключении сделки.

Напомним, что «Севилья» требует за Кунде 60 миллионов евро. Игрок сборной Франции в данный момент восстанавливается после операции на колене, надеясь вернуться в строй к середине июля.

«Челси» в то же время присматривается к альтернативным вариантам. Одним из них является Преснел Кимпембе, которого «ПСЖ» совсем недавно выставил на трансфер.