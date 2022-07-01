Лондонский клуб начал переговоры по трансферу Милинковича-Савича

Голкипер «Торино» Ваня Милинкович-Савич в скором времени может оказаться в английской Премьер-лиге. Согласно информации от журналиста Николо Скиры, лондонский «Брентфорд» уже начал переговоры с «быками» по трансферу футболиста.

Напомним, что в прошлом сезоне Ваня Милинкович-Савич провёл за «Торино» 27 матчей в итальянской Серии А. Сербский голкипер в этих матчах трижды получал жёлтую карточку.

Ваня является братом полузащитника римского «Лацио» Сергея Милинковича-Савича, которого тоже сватают в АПЛ. Хавбек якобы интересен лондонскому «Челси», который рассматривает возможность выкупить его за 40 миллионов евро.