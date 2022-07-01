Владельцы «Манчестер Сити» покупают итальянский клуб

Уже сегодня, 1 июля, может быть завершена сделка о покупке акций итальянского клуба «Палермо» группой City Football Group. Об этом сообщается на страницах Sky Sport Italia.

Новые владельцы уже имеют в своем распоряжении десять футбольных клубов по всему миру. Самым известным их активом является «Манчестер Сити».

Напомним, что «Палермо» был признан банкротом в 2019 году, после чего был переведен в Серию Д. По итогам прошлого сезона сицилийская команда вернулась в Серию Б.

В Италии «Палермо» не добивался громких успехов. На счету команды три выхода в финал Кубка Италии, где она проигрывала своему сопернику.