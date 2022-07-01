Марез озвучил свои планы на будущее руководству «Манчестер Сити»

Полузащитник «Манчестер Сити» Рияд Марез обсудил с руководством свои планы на будущее. Согласно информации от журналиста Грэма Бэйли, алжирский футболист хочет остаться в стане «горожан» и продолжать выступать под руководством Хосепа Гвардиолы.

Сообщается, что Марез хочет продлить свой контракт с «Манчестер Сити», который истекает по окончанию следующего сезона. «Горожане», в свою очередь, готовы предложить своему вингеру трёхлетний контракт с опцией продления ещё на один год.

Напомним, что Марез ранее был интересен «ПСЖ». Алжирец выступает за «Манчестер Сити» с лета 2018 года, когда «горожане» купили его у «Лестера».