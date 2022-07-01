Штефан Ортега стал футболистом «Манчестер Сити». «Горожане» официально объявили, что немецкий голкипер подписал с клубом контракт до 2025 года.

Напомним, что Ортега ранее выступал в Бундеслиге за «Арминию». Голкипер занимал одну из лидирующих позиций в чемпионате Германии по количеству совершённых сейвов. Также Ортега был одним из лучших в турнире по умению играть ногами.

Ортега в роли второго номера «Манчестер Сити» заменит Зака Стеффана, который должен покинуть команду и уйти в аренду. 29-летний Ортега в совокупности провёл за «Арминию» 8 сезонов, дважды уходя в аренду в «Мюнхен-1860».