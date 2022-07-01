Де Лихт готов покинуть «Ювентус» и выбрал себе новый клуб

Центральный защитник туринского «Ювентуса» Маттайс де Лихт готов покинуть туринский «Ювентус» и перебраться в английскую Премьер-лигу. Игрока привлекает интерес со стороны лондонского «Челси».

Как сообщается на страницах The Telegraph, ради переезда на «Стэмфорд Бридж» голландский футболист готов пойти на сокращение заработной платы. В настоящий момент «пенсионеры» обсуждают потенциальную сделку с итальянской стороной.

Де Лихт присоединился к «Ювентусу» в 2019 году, перейдя из амстердамского «Аякса». Действующий контракт Маттайса с туринским грандом рассчитан до середины 2024 года.