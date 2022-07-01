«Ювентус» предложил «Ливерпулю» громкий обмен

Туринский «Ювентус» нашел усиление атакующей линии на Туманном Альбионе. По сообщениям Calciomercato, в поле зрения «старой синьоры» попал нападающий сборной Бразилии Роберто Фирмино, выступающий за «Ливерпуль».

Боссы итальянского гранда готовы предложить мерсисайдцам в обмен на Фирмино своего полузащитника Адриена Рабио. Что думают в «Ливерпуле» по этому поводу, пока неизвестно.

Контракт 30-летнего бразильца с «красными» рассчитан до окончания сезона-2022/2023.

В минувшем сезоне английской Премьер-лиги Роберто принял участие в 20 поединках, отметившись пятью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.