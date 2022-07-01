Мёлестен: «Де Йонг может помочь «МЮ» доминировать в матчах»

Бывший тренер махачкалинского «Анжи» Рене Мёлестен прокомментировал возможный переход полузащитника Френки де Йонга из каталонской «Барселоны» в «Манчестер Юнайтед».

«Если посмотреть на статистику, то соперники «Манчестер Юнайтед» в основном больше владеют мячом, что неприемлемо. Френки должен помочь клубу доминировать в матчах. У него совсем другой тип мышления», – заявил Мёлестен в интервью Voetbal International.

Напомним, что Мёлестен ранее работал помощником Сэра Алекса Фергюсона в «Манчестер Юнайтед». Также тренер успел короткий срок поработать в лондонском «Фулхэме».