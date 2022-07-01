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Трансфер Маласии в «МЮ» может сорваться

01 Июля 2022 • 12:01 Комментировать

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа может не перейти в «Манчестер Юнайтед». Согласно информации от журналиста Дэвида Орнштейна, игрок сборной Нидерландов не может завершить свой переход из-за проблем с агентом.

Дело в том, что представитель футболиста Али Дурсун не участвует в переговорах с английским клубом, так как Маласиа решил передать его обязанности своему отцу, что пока замедляет процесс. Игроку нужно согласовать контракт с «Манчестер Юнайтед», а самому клубу, в свою очередь, нужно договориться с «Фейеноордом» о сроках выплат.

Напомним, Маласиа ранее отказал «Лиону», выбрав вместо французского клуба «Манчестер Юнайтед».

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Евро-Футбол.Ру,
Фейеноорд Манчестер Юнайтед Тирелл Маласиа
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