Трансфер Маласии в «МЮ» может сорваться

Защитник «Фейеноорда» Тирелл Маласиа может не перейти в «Манчестер Юнайтед». Согласно информации от журналиста Дэвида Орнштейна, игрок сборной Нидерландов не может завершить свой переход из-за проблем с агентом.

Дело в том, что представитель футболиста Али Дурсун не участвует в переговорах с английским клубом, так как Маласиа решил передать его обязанности своему отцу, что пока замедляет процесс. Игроку нужно согласовать контракт с «Манчестер Юнайтед», а самому клубу, в свою очередь, нужно договориться с «Фейеноордом» о сроках выплат.

Напомним, Маласиа ранее отказал «Лиону», выбрав вместо французского клуба «Манчестер Юнайтед».