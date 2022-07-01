Мартинес готов перейти как в «МЮ», так и в «Арсенал»

Полузащитник амстердамского «Аякса» Лисандро Мартинес этим летом хотел бы уйти на повышение. Согласно информации от Manchester Evening News, аргентинец готов перебраться в «Манчестер Юнайтед» или лондонский «Арсенал».

Напомним, что «Аякс» требует за своего полузащитника около 50 миллионов евро. «Арсенал» и «Манчестер Юнайтед» ведут за футболиста тяжёлую борьбу, в которой пока нет очевидного фаворита.

Мартинеса хочет видеть в «Манчестер Юнайтед» главный тренер Эрик тен Хаг, который покинул амстердамский «Аякс» совсем недавно. Наставник хочет видеть в следующем сезоне Мартинеса в связке с Френки де Йонгом.