Браун рассказал, что нужно сделать «Манчестер Юнайтед» с Роналду

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Уэс Браун высказался о будущем португальского форварда Криштиану Роналду. По его мнению, «Манчестер Юнайтед» нужно сохранить 37-летнего бомбардира на следующий сезон.

«Если «МЮ» сможет сохранить Криштиану, это будет огромным плюсом для команды. Просто посмотрите, сколько голов он забил в минувшем сезоне. Можно говорить о нем что угодно, но он исправно забивает», - передает слова Брауна Triball Football.

Срок действующего трудового договора КриРо с «красными дьяволами» рассчитан до лета 2023 года.

В прошлом сезоне АПЛ португалец забил 18 голов в 30 поединках.