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«ПСЖ» предложил Неймара клубу из АПЛ

01 Июля 2022 • 11:39 Комментировать

«ПСЖ» намерен избавиться от Неймара в это трансферное окно. Согласно информации от Sport Bible, французский клуб предложил приобрести свою звезду лондонскому «Челси», который проявлял интерес к футболисту ранее.

Сообщается, что «Челси» пока изучает возможность приобретения бразильца. Ранее Неймар уже работал с главным тренером «синих» Томасом Тухелем, который возглавлял «ПСЖ» с 2018 по 2020 год.

Напомним, что Неймар мог оказаться в «Челси» ещё в юном возрасте. В 2011 году лондонский клуб активно настаивал на трансфере, но футболист остался в «Сантосе» и через некоторое время перебрался в каталонскую «Барселону».

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Евро-Футбол.Ру,
Челси ПСЖ Неймар
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