«Челси» может заменить Лукаку нападающим из Серии А

Лондонский «Челси» нашёл вариант на замену своему форварду Ромелу Лукаку, который на днях ушёл в аренду в миланский «Интер». По сведениям от журналиста Саймона Филлипса, бельгийца на «Стэмфорд Бридж» может заменить нападающий «Сассуоло» Джанлука Скамакка.

Молодого таланта очень хочет заполучить «ПСЖ», но клуб пока не готов платить «Сассуоло» 50 миллионов евро. Ситуация стала интересней, когда сегодня президент «чёрно-зелёных» Джованни Карневали заявил, что парижане уже 10 дней не связывались с ним по поводу трансфера Скамакки. Также Карневали добавил, что у Джанлуки есть предложения от других зарубежных клубов.