«Лидс» хочет заменить Рафинью молодым талантом из «Сассуоло»

«Лидс» нашёл главную кандидатуру на замену своему полузащитнику Рафинье Диасу, который наверняка покинет команду этим летом. По данным от журналиста Николо Скиры, «павлины» нацелились на вингера «Сассуоло» Хамеда Траоре.

За плечами у 22-летнего Траоре уже 4 полноценных сезона в итальянской Серии А. Прошлая кампания выдалась самой удачной в его карьере, так как футболист отметился 7 голами и двумя ассистами в чемпионате.

По сведениям источника, «Сассуоло» хотел бы выручить за своего молодого таланта около 25-30 миллионов евро. Главный тренер «Лидса» Джесси Марш очень хотел бы видеть Траоре в своей команде.