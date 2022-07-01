Три лондонских клуба поборются за защитника из Италии

Защитник «Торино» Глейсон Бремер интересен трём лондонским клубам, сообщает издание 90min.

По информации источника, речь идёт об «Арсенале», «Челси» и «Тоттенхэме». Столичные тяжеловесы готовы сразиться за подписание востребованного игрока.

Помимо английских клубов, Бремером активно интересуется «Интер».

Футболист выступает за «Торино» с 2018 года. Его контракт рассчитан до 2024 года.

В прошедшем сезоне 25-летний бразилец провёл за «гранатовых» 33 матча в Серии А, в которых сумел забить три мяча и отдать одну результативную передачу. Сайт Transfermarkt оценивает Глейсона в 35 млн евро.