Неймара интересен трём клубам, но его окружение дало понять, что игрок останется в «ПСЖ»

Нападающий «ПСЖ» Неймар, скорее всего, останется в парижском клубе на следующий сезон. Согласно информации от журналиста Адриена Гренье, окружение бразильца дало понять заинтересованным клубам, что игрок останется в «ПСЖ».

По сведениям источника, заинтересованность в футболисте уже успели выразить такие клубы, как «Челси», «Милан» и «Сантос», за который бразилец выступал до перехода в «Барселону» летом 2013 года. Тем не менее, перечисленные клубы уже поняли, что трансфер нападающего в это окно будет крайне сложно осуществить.

Ранее ходили слухи о конфликте между Неймаром и президентом «ПСЖ» Нассером Аль-Хелаифи. Руководство якобы хочет избавиться от бразильца этим летом.