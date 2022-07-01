«Барселона» сделала предложение по трансферу Рафиньи

Полузащитник «Лидса» Рафинья Диас может стать игроком каталонской «Барселоны». Как сообщил посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо, боссы «сине-гранатовых» сделали официальное предложение «павлинам» по трансферу бразильца.

При этом на Рафинью есть претендент из АПЛ – лондонский «Челси». Ранее сообщалось, что «пенсионеры» договорились с «Лидсом» о трансфере Рафиньи. Однако сам игрок пока не дал согласия на переезд в лондонский топ-клуб.

Бразильский хавбек провел 35 матчей в прошлом сезоне и отметился 11 забитыми мячами, а также тремя голевыми передачами. Его действующее трудовое соглашение с клубом рассчитано до лета 2024 года.