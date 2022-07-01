Marca назвала лучшего футболиста сезона, Месси и Роналду заняли провальные места

В Испании назвали лучшего футболиста прошедшего сезона. По мнению журналистов газеты Marca, престижную индивидуальную награду заслужил нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема.

По мнению представителей СМИ, французский форвард провел прекрасный сезон, что подтверждают победы его команды в Ла Лиге и Лиге чемпионов.

Второе место в рейтинге лучших занял голкипер «Реала» Тибо Куртуа, который во многих матчах спасал «сливочных» от верных голов.

Топ-3 замкнул еще один представитель «королевского клуба» - нападающий Винисиус Жуниор. Эксперты отметили серьезный прогресс бразильца в минувшем сезоне.

Португалец Криштиану Роналду занял в рейтинге 21-е место, а аргентинец Лионель Месси расположился на 26-й строчке.