«Челси» предложил нового игрока и деньги в обмен на де Лихта

Защитник сборной Голландии и туринского «Ювентуса Маттайс де Лихт остается приоритетной трансферной целью лондонского «Челси», подыскивающего усиление в оборонительную линию после ухода Рюдигера и Кристенсена.

По сообщениям Corriere dello Sport, руководство английского топ-клуба готово предложить за де Лихта своего полузащитника Кристиана Пулишича, а также некую денежную сумму в качестве доплаты.

Ранее «пенсионеры» предлагали в обмен на Маттайса нападающего Тимо Вернера, однако туринцы отвергли этот вариант.

Контракт Пулишича с «Челси» рассчитан до середины 2024 года. Его стоимость оценивается в 42 миллиона евро.