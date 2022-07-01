Форвард «Ньюкасла» - о возможном переходе Неймара: Футболка с номером 10 ждёт его

Бразильский нападающий «Ньюкасла» Жоэлинтон высказался по поводу возможного перехода форварда «ПСЖ» Неймара в английскую команду.

Жоэлинтон сказал Goal.com, что если звёздный форвард действительно перейдёт в «Ньюкасл», то это будет просто невероятно. Бразилец отметил, что Неймар со своим опытом и авторитетом вообще может играть в любой команде.

«Если что, то футболка с десятым номером уже ждёт Неймара», - добавил Жоэлинтон.

Напомним, что руководители «ПСЖ» готовы продать 30-летнего бразильца, в услугах которого заинтересованы не только «сороки», но и «Челси» и «Милан».