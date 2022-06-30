Адебайор: «Аршавин — талантливый игрок»

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Эммануэль Адебайор высоко оценил игру Андрея Аршавина.

«Он умеет концентрироваться на важном матче. Аршавин — талантливый игрок. Он забил четыре мяча на «Энфилде». Это — самое сложное, что может быть на футбольном поле», — заявил Адебайор «Матч ТВ».

Футболист рассказал о том, что у Аршавина талант создавать моменты из ничего, он вообще никогда не чувствует никакого давления. Не стоит жалеть о том, чего не получилось, нужно сказать спасибо за то, что было достигнуто.

Эммануэль Адебайор играл за лондонский «Арсенал» вместе с Андреем Аршавиным в 2009 году.