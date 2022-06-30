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В Южной Корее за 20 минут распродано 44 тысячи билетов на матч «Севилья» - «Тоттенхэм»

30 Июня 2022 • 20:20 Комментировать

«Севилья» стремится представить свой бренд на азиатском рынке, команда совершит 9-дневный тур по Южной Корее.

Ожидания корейцев настолько велики, что все 44 тысячи билетов на матч «Севилья» - «Тоттенхэм» были распроданы за 20 минут после открытия продажи. Встреча против «шпор» состоится 16 июля.

Стоит отметить, что за лондонскую команду выступает нападающий сборной Южной Кореи Сон Хын Мин.

«Это будет первый подготовительный матч андалузской команды к сезону-2022/2023. Он уже окружен большим интересом в стране, в которой футбол является вторым видом спорта, вызывающим наибольший интерес, уступая только бейсболу», -  говорится на официальном сайте «Севильи».


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Евро-Футбол.Ру,
Тоттенхэм Севилья Ла Лига Апл Южная Корея
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