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Испанская Marca назвала лучшего молодого игрока сезона

30 Июня 2022 • 19:47 Комментировать

Испанское авторитетное издание Marca опубликовала рейтинг лучших молодых футболистов в прошедшем сезоне-2021/22.

В данном списке находятся футболисты, которым ещё не исполнилось 21 года. Лучшим игроком в прошедшем сезоне стал форвард «Реала» Винисиус Жуниор. Вместе с командой он выиграл чемпионат Испании и Лигу чемпионов. Вторым стал норвежец Эрлинг Холанн, который летом из дортмундской «Боруссии» перешёл в «Манчестер Сити». Тройку лучших замкнул плеймейкер «Барселоны» Педри. Стоит отметить, что испанцу всего лишь 19 лет.

Топ-10 лучших молодых игроков сезона-2021/22:

1. Винисиус Жуниор («Реал»);

2. Эрлинг Холанн («Боруссия» / «Манчестер Сити»);

3. Педри («Барселона»);

4. Душан Влахович («Фиорентина» / «Ювентус»);

5. Фил Фоден («Манчестер Сити»).


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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Барселона Манчестер Сити Боруссия Дортмунд Лига Чемпионов Ла Лига Винисиус Жуниор Эрлинг Холанн Педри
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