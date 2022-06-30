Стало известно, в каком случае Аке покинет «Манчестер Сити»

Защитник «Манчестер Сити» Натан Аке покинет клуб только в том случае, если ему найдут замену.

По информации Manchester Evening News, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола отпустит 27-летнего защитника, только если руководство предоставит ему замену.

Ранее сообщалось, что в подписании Аке заинтересован лондонский «Челси». Стоимость нидерландского футболиста согласно данным авторитетного портала transfermarkt составляет 25 миллионов евро. Действующий трудовой договор Натана Аке с «Манчестер Сити» рассчитан до конца июня 2025 года.

В минувшем сезоне защитник забил три мяча в 27 матчах во всех турнирах.