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Фернандеш заявил, что не верит в уход Роналду из «Манчестер Юнайтед»

30 Июня 2022 • 18:26 Комментировать

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Бруну Фернандеш заявил, что не верит в уход нападающего Криштиану Роналду из клуба.

Фернандеш сказал Record, что последний раз говорил с Роналду несколько недель назад. На данный момент все в отпуске и каждый думает о своем будущем.

Футболист не верит в то, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить Роналду.

Ранее сообщалось, что 37-летний Криштиану Роналду может продолжить карьеру в чемпионате Италии. «Рома» хочет объявить о трансфере португальца 7 июля, потому что это будет седьмой день седьмого месяца, что ассоциируется с игровым номером Роналду.

В минувшем сезоне нападающий провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 24 мяча и сделал три результативные передачи.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Бруну Фернандеш
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